大立光專利戰 先進光新鉅科股價中箭落馬

（中央社記者韓婷婷台北2日電）台股雙王台積電、大立光近期再度發動專利戰，台積電瞄準格羅方德，大立光這次則是狀告惠普，箭指先進光及新鉅科，受此訊息衝擊，2檔個股今天均弱勢下跌。

這次陷入大立光專利戰局的先進光及新鉅科，今天雙雙開低走低，盤中跌幅均一度超過6%；新鉅科股以99.6元，下跌6.9元開出，開盤價為最低價，百元關卡一度失守，尾盤跌幅收斂，收在102元，跌幅4.23%，百元關卡失而復得。

先進光同樣以低盤開出，盤中一度來到46.1元低點，尾盤在買盤進場拉抬下，股價以48.8元最高點作收，跌幅收斂至1.41%，顯得老神在在。2檔遭大立光控告侵權的新鉅科及先進光雖然雙雙重挫，但並未見到跌停，低檔仍有買盤支撐。

大立光於9月25日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普（HP）及光學鏡頭廠先進光、新鉅科技涉及侵害大立光持有的4件專利。

大立光這次發動的專利戰，瞄準的是筆電產品，主張構成侵權的產品，包括惠普旗下15款筆記型電腦產品所使用的鏡頭，相關侵權鏡頭主要由先進光及新鉅科供應。（編輯：蘇志宗）1081002