佳世達獲綠色工廠認證 年省電量足供2萬家庭用

（中央社記者潘智義台北2日電）液晶顯示器製造商佳世達今天表示，除追求智慧製造、數位轉型之外，更積極落實綠色經濟、永續營運，去年產品綠色設計所提升的能源效率，相當於全台2萬個家庭節省1年用電量。

佳世達說，致力打造綠色智慧工廠，2018年節省用電量，換算下來約可為客戶節省將近新台幣3億元電費，也是第二度獲得經濟部綠色工廠標章認證；根據經濟部統計，全台灣約8萬家工廠中，目前只有65家工廠取得綠色工廠標章認證。

佳世達董事長陳其宏表示，今年桃園龜山工廠獲得全台首張人機協作安全認證，近日在經濟部實地審查後，第二度獲得綠色工廠認證肯定，凸顯工廠除智慧化、重視安全，更重環境管理方式。

陳其宏說，佳世達以2022年高附加價值事業過半為目標，結合現有事業、解決方案、醫療事業與關鍵零組件領域的優異夥伴，組成大聯盟大艦隊，一起打造台灣產業價值轉型新未來。

經濟部工業局自2012年起推行綠色工廠標章制度，工廠需要取得內政部綠建築標章與通過工業局清潔生產認定，認證過程並非僅書面審查，更需經過實地評估、確認現況、現場訪談等流程，才能取得綠色工廠標章。（編輯：郭萍英）1081002