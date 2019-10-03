雍智9月和第3季業績創次高 今年衝新高可期

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）雍智自結9月合併營收新台幣7498萬元，創歷史單月次高。第3季業績也來到單季次高。法人預估，雍智今年業績創新高可期。

雍智自結9月合併營收7498萬元，較8月7315萬元成長2.49%，比去年同期4847萬元大增54.7%。法人指出雍智9月營收創歷史單月次高，也是歷年同期新高。

雍智第3季自結合併營收2.32億元，較第2季1.88億元成長23%，法人指第3季業績創歷年單季次高。

累計今年前9月雍智自結合併營收6.13億元，較去年同期4.86億元成長26.27%。公司指出，營收較去年同期增加，主要是新產品線銷貨增加。

法人表示，中國華為（Huawei）計劃降低對美系供應商的依賴，尤其是射頻元件布局非美系供應鏈，並擴大5G基地台設備和手機出貨。

華為旗下晶片設計廠海思對於射頻元件測試的非美商化要求增加，對於台廠晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求提升，帶動雍智下半年業績表現。

法人預估，雍智今年受惠新客戶加持，預估全年業績可望年成長25%以上，創歷年新高可期，今年IC老化測試載板可成長3成到4成，晶圓探針卡測試載板成長幅度看3成以上。今年毛利率起碼可維持在5成以上。

雍智主要提供各式IC測試載板（Load Board Probe Card and peripheral）高頻高速解決方案，涵蓋上游晶圓測試到IC封裝成品的最終測試，產品包括用在成品測試的IC測試載板、用在晶片測試的晶圓探針卡測試載板、以及可靠度測試的IC老化測試載板等。（編輯：趙蔚蘭）1081003