貿易戰促台商回流 英業達砸11億買中電龜山廠

（中央社記者潘智義台北3日電）因應美中貿易戰，台商回流帶動工業區地價，中國電器今天董事會決議出售桃園龜山工業區資產，以新台幣11億7898萬元出售，處分利益約9億元，買主為英業達集團。

英業達指出，購自中電廠區將做為生產伺服器相關用途。

中電表示，原桃園龜山工業區廠房生產線，已於7年前移轉至新營廠，當地資產暫以出租方式處理，近期因美中貿易戰，及政府鼓勵投資台灣政策，促使台商資金回流投資設廠，已帶動工業土地需求增加及地價上漲。因此，中電把握時機處理資產，除達到整合資源及活化資產目的，更可創造股東最大利益。中電此次處分土地面積4167.5425坪及廠房面積4650.97坪，每坪含建物售價約28.29萬元。

中電強調，迎向5G行動通訊潮流，傳輸速率倍數提升，加上互聯效益，新世代照明將結合資通訊平台，符合節能、環保、健康及更人性化的需求，台灣照明產業朝向更先進、節能的智慧城市邁進。

未來營運方面，中電認為，擁有品牌及通路優勢，從光學設計、機構加工、製程改善，提升技術創新研發，並積極爭取公共工程標案，未來將擴大應用層面，全方位布局。（編輯：趙蔚蘭）1081003