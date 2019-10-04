中火規劃2氣6煤 台電預估可減7成污染

（中央社記者廖禹揚台北4日電）台中電廠規劃新增2部燃氣機組，引發爭議，台電今天表示，未來將以「2氣6煤」運轉，絕不會12部機組全開，且依以往經驗，一部備用機組啟用機率不到3%。

台電規劃在台中火力發電廠新增2部燃氣機組，1日通過環評初審，但台中市政府對此提出抗議，認為機組「不減反增」，忽視民意。

台電今天發布新聞稿表示，2025年2部燃氣機組上線後，規劃以「2氣6煤」方式運轉，預估污染物排放將減少6至7成。既有10部燃煤機組中4部將轉為備用機組，而備用機組最多只會啟動2部，且啟動機率極低，絕不可能有12部機組同時運轉狀況。

台電說明，備用機組是用於機組發生故障等突發狀況或受天災影響導致備轉容量率偏低時救急，且訂有相關條件，包括於春夏非空污季期間、空氣品質指標（AQI）小於100，且備轉容量率低於8%時才能啟用。而依過往數據推估，動用一部備用機組的機率不足3%，動用到兩部備用機組的機會則更低。

台電強調，要達到減排效率高的「2氣6煤」規劃，關鍵還是新增2部燃氣機組必須如期上線商轉，台電會持續努力爭取環評大會通過，也呼籲各界共同支持，推動中火燃氣機組如期上線，以落實增氣減煤的能源政策，兼顧穩供與環保的雙重目標。（編輯：楊凱翔）1081004