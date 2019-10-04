遠傳攜手北市府 打造5G開放試驗場域

（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信衝刺5G布局，今天攜手台北市政府資訊局與台灣雲端物聯網產業協會，宣布啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，打造全台第一個「5G開放試驗場域」，盼串連5G上下游產業鏈。

遠傳電信衝刺5G布局，今天攜手台北市政府資訊局與台灣雲端物聯網產業協會，宣布啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，打造全台第一個「5G開放試驗場域」，並開放100家團隊申請免費體驗為期3個月的5G環境測試。

在國家通訊傳播委員會（NCC）的支持下，遠傳這次計畫同時導入全國第一個「商業實驗研發電信網路（Proof of Business）」，協助企業在實驗階段即導入商業模式，加速產業應用接軌市場，大幅增加實驗網路價值。

遠傳除了打造5G試驗場域，更有團隊提供5G技術奧援，目標串聯5G上下游產業鏈，帶動台灣產業創新升級，共創5G商機。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，迎向5G時代，遠傳積極以5G「大人物」專長與產業合作，期望帶動台灣產業與技術大步向前。有別於以往封閉式實驗場域，遠傳與台北市資訊局、台北市產發局、台北智慧城市專案辦公室合作，一起打造全台第一個「5G開放試驗場域」。

曾詩淵指出，12月台灣就要進入5G競標作業，目前開放的100個名額中，不乏一線大廠的合作，但遠傳也很希望可以吸引創新團隊的參加，100個名額會視狀況進行調整，這次的場域測試中還有找來仁寶、宏達電等台灣科技大廠合作。（編輯：蘇志宗）1081004