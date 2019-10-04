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首件5G商業實驗案 NCC核准通過

最新更新：2019/10/04 16:30

（中央社記者吳柏緯台北4日電）NCC宣布，核准遠傳電信申請5G商業實驗（PoB）研發電信網路案，盼藉此增進垂直場域整合運用，為未來的5G發展打下基礎。

國家通訊傳播委員會（NCC）指出，為了因應即將到來的5G元年，讓相關技術與創新服務可以進行完整的試驗與測試，因此持續鼓勵業者建構5G技術支援及整合試驗平台。

遠傳電信攜手台北市政府資訊局與台灣雲端物聯網產業協會，宣布啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，打造全台第一個「5G開放試驗場域」，並開放100家團隊申請免費體驗為期3個月的5G環境測試。

遠傳電信申請設置5G商業實驗（PoB）研發電信網路案獲得NCC核准通過，成為首件以PoB為主的5G實驗網路案。該實驗案未來將與垂直場域應用的潛在業者合作，建構台灣 5G發展的基礎環境。

除了遠傳的PoB申請案之外，NCC說明目前已核准6件以5G技術實驗（PoC）為主的實驗網路案，同時還有其他5G相關實驗申請案正在審查中。

NCC指出，有PoC或PoB實驗需求的公司、機關及學校可提出申請，NCC也會協助申請者在實驗階段導入商業模式，進行未來潛在商業或運營模式的評估，加速產業應用與市場接軌。（編輯：黃國倫）1081004

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