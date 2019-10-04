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宏達電9月營收年增率轉正 睽違逾2年

最新更新：2019/10/04 16:38

（中央社記者江明晏台北4日電）宏達電9月營收回溫，不但重返10億元大關、月增73.7%，也睽違2年多，月營收年增率首度轉正；展望第4季，宏達電看好HTC VIVE Cosmos開賣與區塊鏈手機為後續營運增添動能。

宏達電今天公布9月自結合併營收新台幣12.75億元，月增73.7%，連續2個月回溫，年增1.53%，終結連續26個月營收年衰退的狀況，但受限智慧機營收規模縮小，累計1至9月合併營業收入82億元，年減58.17%。

展望第4季，宏達電的HTC VIVE Cosmos在10月3日起全球同步開賣，VIVE Cosmos是最新款高規電腦驅動PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，有助進一步打開市場，並搭上歐美耶誕節銷售旺季，為營運增添動能。

在智慧機部分，宏達電聚焦區塊鏈布局，先前已與Bitcoin.com展開進一步合作，不僅宏達電首款區塊鏈手機EXODUS 1成為首創內建提供比特幣現金（BCH）功能的產品，EXODUS 1和宏達電即將發表高性價比的EXODUS 1s，都可在Bitcoin.com上購買。

宏達電日前於9月17日宣布任命梅特爾（Yves Maitre）擔任HTC執行長一職，王雪紅仍將繼續擔任董事長，全心投入在未來科技的策略與企業方向的制訂，共同邁向5G、XR與AI新世紀，以達成HTC產品組合的持續擴展及VIVE Reality遠景的實現。（編輯：張均懋）1081004

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