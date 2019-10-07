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王文淵：市場有量無價 明年景氣悲觀

最新更新：2019/10/07 13:36
第23屆台北紡織展（TITAS）7日在台北南港展覽館開展，台塑集團總裁王文淵（左）、遠東集團董事長徐旭東（右）出席開幕式。中央社記者鄭傑文攝　108年10月7日
第23屆台北紡織展（TITAS）7日在台北南港展覽館開展，台塑集團總裁王文淵（左）、遠東集團董事長徐旭東（右）出席開幕式。中央社記者鄭傑文攝　108年10月7日

（中央社記者潘羿菁台北7日電）台北紡織展今天開幕，談到景氣，台塑集團總裁王文淵直言，總經數據看似樂觀，實際卻是「有量無價」，整體景氣未見轉好；遠東集團董事長徐旭東也坦言，明年有慢下來。

台灣紡織產業年度重要盛會、台北紡織展（Titas）今天在台北南港展覽館開幕，今年參展廠商423家使用逾1000個攤位，創下開展規模之最，除經濟部次長王美花外，包括遠東集團董事長徐旭東、台塑集團總裁王文淵、聚陽董事長周理平、南紡董事長侯博明等重量級產業大咖均出席。

王文淵表示，如果觀察總經數據，「表面上來看很好」，實際內涵卻是「有量無價」，以DRAM為例，目前價格不到以前的一半，現在的有量無價意味著，客戶只等待基本需求才拉貨，顯然市場信心不足。

他進一步提到，今年自第2季末就開始轉差，第3季表現就相當差，今年都快結束了，但是截至現在尚未看到轉好跡象，可能還有最壞情況，不禁直呼自己很悲觀。

徐旭東同樣預估，明年整體景氣會「慢下來」，但是不至於全部產業需求都會放緩，要看是哪個行業變慢，不過他認為，紡織業只要符合趨勢，也就是環保、智慧生產等題材，依舊可以維持在成長軌道。

徐旭東連講兩次「要樂觀點」，強調自己寧願抱持正面態度，看待明年景氣走勢。

聚陽董事長周理平則說，受到美中貿易雙方持續談判影響，從第4季開始感受到觀望氣氛漸濃厚，品牌都在等待本週貿易談判結論，因此在跟客戶洽談明年上半年採購展望，客戶態度偏保守即可知曉，所幸聚陽接單產品多元化，有助於分散風險，目前觀望氣氛不影響明年公司營運。

南紡董事長侯博明估計，公司今、明兩年營運都是「平穩」。（編輯：林孟汝）1081007

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