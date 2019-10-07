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聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

最新更新：2019/10/07 13:33

（中央社記者張建中新竹7日電）聯合再生能源完成三合一滿一年，董事長洪傳獻今天表示，聯合再生已走在正確軌道上，除縮小電池製造規模，打造模組品牌，並跨足儲能領域，還推出氫能機車。

太陽能廠新日光、昱晶與昇陽光電去年10月1日完成整併，並更名為聯合再生能源，今天在竹科總部舉行新產品發表會，由執行長潘文輝說明聯合再生過去一年太陽能業務調整情況與儲能及新事業發展成果。

潘文輝表示，聯合再生轉型之路從太陽能出發，走向模組，也走向儲能與氫能機車等生活領域。太陽能電池自有產能已降至2.3GW，太陽能模組產能約1GW，外製電池約600MW，外製模組也約600MW。

在太陽能系統方面，潘文輝指出，聯合再生去年共建置748MW電站，預估今年可望達1.2GW，明年將進一步達2GW規模。

儲能產品方面，潘文輝說，除可攜式與家庭式儲能產品外，聯合再生還推出UPS不斷電系統及工業級儲能貨櫃，其中工業級儲能貨櫃已通過UL9540認證。

瞄準台灣機車年銷量多達85.5萬輛規模，潘文輝表示，氫能機車有發展機會，聯合再生陸續推出綠牌及白牌氫能機車；白牌氫能機車安全極速時速90公里，續航力110公里。

洪傳獻說，聯合再生雖然整合工作艱辛，進度比預期慢半年左右，不過，已走在正確軌道上，預期2至3年後營運可望獲利。

聯合再生今天的新產品發表會除行政院政務委員張景森出席外，國家發展委員會副主委鄭貞茂、工業局局長呂正華與民進黨立法院黨團總召柯建銘也都到場致意。（編輯：楊玫寧）1081007

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