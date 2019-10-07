德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

（中央社記者吳家豪台北7日電）半導體通路商大聯大和文曄今天宣布，供應商德州儀器（TI）代理銷售策略調整，計劃於明年12月31日前停止代理關係；TI占大聯大、文曄營收約11.28%、20.05%。

今天文曄股價聞訊重挫6.39%，收在35.9元；大聯大下跌1.04%，收37.9元。

大聯大發布重大訊息宣布，子公司世平興業公司接獲TI通知因策略調整，TI計劃於2020年12月31日終止經銷代理。TI占大聯大集團進貨總額11.28%、占世平興業公司合併報表進貨總額22.1%。

大聯大表示，將按合約持續溝通爭取延續經銷權，雙方仍依循合約約定的所有條款，完善履行契約義務，目前服務的客戶訂單仍依原訂時程完成並認列營收，相關庫存銷售與收款也不受影響。

大聯大強調，已有其他相同類型產品線的代理可取代，並積極拓展客戶及新產品代理。

文曄指出，基於與TI長期合作關係，並確保對客戶產品供應正常順暢，雙方預計於未來幾週內開始就業務移轉相關事宜進行溝通協商並達成共識。於雙方依共同制定計畫執行業務移轉並正式終止代理合約前，文曄與TI業務往來依原代理合約繼續維持不變。

TI占文曄2018年合併進貨總額20.05%、占今年上半年合併進貨總額19.7%。（編輯：林淑媛）1081007