加速未登記工廠納管 經濟部推簡便手續

（中央社記者廖禹揚台北8日電）為加速未登記工廠業者申請納管，經濟部推出簡政便民範例，業者只要填妥2張申請表，繳交至地方政府工商登記單位即完成申請，且納管申請不需經實地審查。

經濟部推動工廠管理輔導法修法，將於明年1月1日起受理2016年5月20日前既有的未登記工廠納管申請，符合資格業者必須在1月1日起算2年內申請納管、3年內繳交工廠改善計畫，環保、工安、消防等措施符合現行規範後才能轉為正式登記工廠，否則將斷水、斷電、拆除。

為加速業者申請，經濟部今天於網站（https://www.cto.moea.gov.tw/FactoryMCLA/）公布申請範例，其中納管申請書僅2頁，只要填寫公司、工廠負責人及廠地相關基本資料，聲明符合申請資格，即可向地方主管機關申請納管，並依廠地大小繳交2萬至10萬納管輔導金。

此外，為鼓勵業者申請納管，經濟部也提供工廠改善計畫書範例，方便業者自行填寫，減少相關代辦費用。

經濟部中部辦公室表示，申請納管階段不必經過實質審查，而是在繳交工廠改善計畫時才會進行審查或會勘，確認工廠是否符合相關資格及規定，若無違規或需補正處，預估提出改善計畫後一個月內可獲發正式登記。（編輯：黃國倫）1081008