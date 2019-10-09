和大第3季營收今年高點 第4季看恢復水準

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大自結第3季合併營收新台幣15.29億元，是今年來單季高點，公司預估第4季可恢復以往水準。

和大自結9月合併營收5.05億元，較8月5.17億元減少2.32%，比去年同期5.92億元下滑14.58%。

累計第3季和大自結合併營收15.29億元，較第2季15.05億元成長1.63%，今年前9月自結合併營收45.15億元，較去年同期54.51億元減少17.18%。

展望第4季，和大表示，今年受到美中貿易戰高額關稅衝擊，以及全球車市10年大循環整理影響，公司度過上半年美國客戶庫存調整期，預估業績將可逐月回溫，第4季可恢復過往水準。

法人預估，11月之後，和大可回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

在產能布局方面，美國電動車大廠生產銷售量創新高帶動，和大嘉義廠單月出貨已突破新台幣2億元大關，創下建廠以來新高。

和大指出，嘉義廠產能逐月擴增，可拉高整體製造毛利率及獲利表現。近期持續加碼投資嘉義廠房自動化智能產線，2020年第2季可達14條產線量產，屆時將成為和大在台單一最大的生產基地。

在電動車布局方面，和大指出，來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶、大陸S客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，陸續進入試量產，隨著美歐車廠的電動車即將上市，將挹注和大明年業績。（編輯：楊玫寧）1081009