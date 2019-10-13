名模條款預告將屆滿 明年報稅適用3項支出減除

（中央社記者廖禹揚台北13日電）俗稱名模條款的「個人薪資收入減除必要費用適用範圍及認定辦法草案」14日預告期滿，預估最快10月下旬施行，明年5月報稅可適用3項支出減除，追溯至今年1月。

配合大法官745號解釋，財政部增訂「個人薪資收入減除必要費用適用範圍及認定辦法」，增列職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出等3項支出減除規定，經總統公告發布後，8月14日預告至10月14日期滿，官員表示，若未收到民眾反應意見，就會進行法規發布。

根據辦法，可減除費用以收付實現為原則，與工作內容直接相關且必要、並由所得人實際負擔費用，可於薪資所得計算時減除，但3項目中各項費用減除以薪資收入3%為限。

其中，職業專用服裝費主要分為4類，包括法官制服等法令規定執行職務必須穿著的制服或定式服裝；航空業、金融業、餐飲業、客運業等雇主為經營目的要求員工穿著的制服；營造業、潛水業等為工作安全目的購買的防護性質服裝；模特兒等行業人員為從事表演、音樂或體育相關職業所需穿著的表演或比賽專用服裝。

進修訓練費則包括參加符合規定機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程等訓練費用。

職業上工具支出主要則有3類，包括與職業有關的中、外文書籍、期刊或資料庫；職業上必須且專用，以及為職業安全目的所需防護性質器材或設備；表演或比賽專用裝備或道具支出。

財政部表示，採減除規定費用方式的薪資所得者，應於辦理課稅年度綜合所得稅申報時，連同費用憑證、可證明符合費用項目所定條件、與業務相關等證明文件，提出薪資費用申報，若依規定減除費用合計金額低於當年度薪資所得特別扣除額，則將從高按特別扣除額認定，保證所得人權益。

官員表示，明年5月申報時即可適用此項新辦法，相關申報書表及後續稽徵作業規劃都會在明年報稅季前完成。按財政部先前預估，約有5萬至10萬人受惠，預估稅損約新台幣40億元。（編輯：楊凱翔）1081013