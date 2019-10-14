美中貿易紛爭暫緩 經長：台商全球布局腳步不變

（中央社記者廖禹揚台北14日電）美中最新貿易談判達成第一階段實質協議，經濟部長沈榮津今天表示，廠商分散市場與生產基地、全球布局仍是長期趨勢，台商已在調整，且預估腳步不會放慢。

美國總統川普日前宣布在最新一輪美中貿易談判中與中方達成「第一階段實質協議」，並表示同意暫緩對2500億美元中國輸美貨品加徵關稅提高至30%的措施。

沈榮津今天列席立法院經濟委員會前受訪表示，美國原本將在10月15日將2500億美元中國輸美貨品關稅從25%追加到30%，現在只是不追加，維持目前情況，因此可預期，台商轉移生產基地、市場全球布局應不會改變，是長期策略。

媒體關心台商回流腳步是否可能因此放緩，沈榮津認為應不會影響，因為美國仍維持加徵25%關稅的措施，台商回流仍是重要工作。

對於美中貿易戰未來發展影響，沈榮津表示，產業首要工作是利用雲端運算、物聯網、大數據、人工智慧等提升產業競爭力，再來就是要分散生產基地、市場，做全球布局，很清楚可以看到廠商已在往這個方向調整，政府也會在過程中協助，例如解決五缺（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）問題、協助產業升級轉型等。（編輯：楊凱翔）1081014