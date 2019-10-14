上週外資買超國巨最多 賣超群創連3週居冠

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣54.97億元，買超國巨最多，賣超群創最多，群創已連續3週名列外資賣超榜首。

法人指出，被動元件積層陶瓷電容（MLCC）下半年產能擴增幅度不大，並未影響供需平衡，且近來拉貨回溫，價格也同步回穩；國巨自結第3季合併營收103.13億元，較第2季成長7.7%，股價持續走高。

另外，中國大陸面板廠不斷擴充新產線，供過於求壓力依然未減，今年以來面板廠多降低產能因應。群創光電9月營收217億元，較去年同期減少11%，第3季營收633億元，更較去年同期減少14.4%。

群創自7月實施庫藏股，買回8萬張自家股票護盤之後，又宣布自8月21日起至10月20日再買回庫藏股，以每股4.93元到10.47元區間，在集中市場再買回30萬張庫藏股，目前仍在實施庫藏股期間。雖然9月上半月外資一度出現單週買超群創的現象，但9月下半月至10月中，外資單週又以賣超群創居多。

證交所指出，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為國巨買超1萬7365張、台積電買超1萬4130張、華通買超1萬3975張。上週外資自集中市場賣超最多前3名上市公司依序為群創賣超3萬4879張、旺宏賣超1萬9224張、開發金賣超1萬7680張。

證交所統計，上週外資在集中市場買超54.97億元，其中買進金額為999.30億元，賣出金額為944.33億元。自今年初至10月9日止，外資累計買超192.32億元，其中買進金額為5兆9919.97億元，賣出金額為5兆9727.65億元。

10月9日止，外資總持有股票市值為13兆5941.78億元，占全體上市股票市值的41.39%，較10月4日的13兆5309.82億元，增加631.96億元。（編輯：蘇志宗）1081014