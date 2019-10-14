原油運價大漲 台塑中油不受影響

（中央社記者潘羿菁台北14日電）原油運輸價格大漲讓油商苦不堪言，台塑與中油因有航運公司長期配合，免受這波運費上漲衝擊，其中，台塑集團旗下賴商台塑海運可供現貨載運，恰好搶搭上漲行情，形同兩邊都賺。

台塑集團於1988年成立賴比瑞亞商台塑海運，主要負責集團原油與化學品交運任務，另還有散裝輪裝運煤礦、鐵砂等大宗物資。台塑化指出，目前公司原油運輸都交由賴商台塑海運，運費約日均3萬美元，因此近期國際原油運價大漲，台塑化不受影響。

不僅如此，賴商台塑海運有部分油輪是在現貨市場交易，此刻油輪供給量吃緊情況，有助於台塑集團跟著賺一波上漲商機。

中油與裕民航運、中國航運，三家合資於2011年成立環能海運，中油持股48%、裕民40%，中航12%，不過中油表示，國營企業受制於政府採購法，每件原油運輸交易案都要公開招標，即使環能海運是中油子公司，同樣要參與競標取得後才能承攬。

而目前運價大漲情況，由於中油本來就有長期配合船公司，可掌控運能占比至少5成，因此受到運費成本增加影響有限。環能海運上半年稅後盈餘4222萬元，年減六成多，中油認為，下半年受惠於國際運價上漲，營運有望增溫，挹注母公司獲利動能。

環能海運共計有3艘30萬噸超級油輪（VLCC）及1艘8萬噸雙殼成品油輪（LR1）。（編輯：林孟汝）1081014