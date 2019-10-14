迎東奧商機 製鞋三雄前9月營收衝高

（中央社記者潘智義台北14日電）迎接明年東京奧運，製鞋三雄寶成工業今天公布1至9月合併營收新台幣2341.47億元，續創新高；豐泰1至9月營收549.48億元，也創新高。鈺齊國際1至9月營收93.82億元，年增27.2%

寶成工業今天公布9月自結合併營收為253.09億元，創歷年同期次高，較去年同期略減0.5%。1月至9合併營收為2341.47億元，續創新高，較去年同期增加9.1%，主因寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業營運持續增長。

寶成工業統計，重要子公司裕元工業9月自結營收為8.23億美元（約新台幣252.5億元），較去年同期減少2%。累計1至9月裕元工業自結營收為75.2億美元，較去年同期增加5.1%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際（控股）公司9月自結營收為人民幣23.96億元（約新台幣103.22億元），較去年同期增加15.1%。累計1至9月寶勝國際自結營收為人民幣199.97億元（約新台幣861.5億元），較去年同期增加20.2%。

豐泰統計，9月營收68.3億元，較去年同期大增22.78%，1至9月營收549.48億元，年增15.36%，歸屬於母公司業主淨利為49.32億元，每股盈餘6.71元。

鈺齊國際公司統計，9月合併營收為9.03億元，較去年同期大增45.69%，1至9月營收為93.82億元，較去年同期增加27.2%。（編輯：趙蔚蘭）1081014