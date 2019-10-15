300人大車隊備戰 PChome雙11挑戰業績翻倍

（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者PChome網路家庭強攻雙11檔期，總經理蔡凱文今天表示，預估雙11檔期5天業績將較去年翻倍；從去年業績超過新台幣30億元推估，今年業績將上看60億元。

網家今天舉辦記者會，預告雙11檔期活動及優惠。蔡凱文說，今年雙11行銷預算依照慣例仍會調高，但調高幅度不到翻倍。網家透過人工智慧（AI）及大數據優化物流，預測以往雙11全台商品銷售分布，提前運送商品到各地倉庫。

蔡凱文表示，今年雙11檔期從11月7日到11日，備貨比往年更積極，預期3C商品將占整體業績約70%、非3C商品約30%。

他說，網家先前透過其他活動檔期測試網站流量及物流配送，發現「下訂單」這件事很複雜，牽涉到網家網站及收卡銀行網站穩定性等因素。網家可以做的是擴充8倍流量，包括與14家物流夥伴合作，已預訂了可預訂的所有運能，也陸續簡化檢貨及備貨流程，目前商品分箱出貨的比例已較以往降低50%。

此外，網家自有車隊已經上線，以貨車為主，團隊約200到300人，全部是正職，也有提供保險。蔡凱文說，自有車隊目前服務北部地區，明年開始會往中南部拓展，長期希望自有車隊能占網家整體運能30%。（編輯：楊凱翔）1081015