郭台銘9月未加碼鴻海股票 仍是第一大股東

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海創辦人郭台銘9月份未再加碼鴻海股票，連續3個月未增持鴻海股票。郭台銘目前持股比重約9.65%，仍是鴻海第一大股東。

根據公開資訊觀測站資料，現任鴻海董事的郭台銘，9月未再增加鴻海股票，截至9月累計持股來到133萬7938張，個人持股比重維持9.65%。郭台銘目前是鴻海第一大股東。

郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，到今年6月連續8個月加碼共4萬460張。

鴻海今天股價收在74.7元，上漲0.27%，成交量約3.97萬張，市值站上新台幣1.035兆元。

展望第4季，法人指出鴻海第4季業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

展望明年第1季出貨表現，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。

受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求，加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，報告預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。法人預期鴻海明年第1季可淡季不淡。（編輯：張均懋）1081015