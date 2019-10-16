台灣Pay遭質疑效果不彰 林國良：200萬張已使用

國民黨立委許毓仁（中）16日在立法院召開記者會，質疑財政部督導公股行庫積極推廣的台灣Pay，效果不彰。對此，財金公司董事長林國良（右）表示，這是誤解，他指出，從民國106年11月正式推出到現在有使用過的已有200萬張。中央社記者范正祥攝 108年10月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）國民黨立委許毓仁質疑台灣Pay效果不彰，財金公司董事長林國良今天表示，這是誤解，他說，台灣Pay可以使用的卡數已到了900萬張，從民國106年11月正式推出到現在有使用過的已有200萬張。

許毓仁在立法院召開記者會，質疑財政部督導公股行庫積極推廣的台灣Pay，截至今年7月底，導入商家僅8萬3200萬家，不及LINE Pay的14萬家、街口支付9萬多家，在行動支付的市占率不及5%，「結果就是國家級支付品牌被國際Pay打趴」。

許毓仁表示，今年8家公股行庫推廣台灣Pay的行銷預算為新台幣6745萬元，投入這麼多的行銷費用，市占率仍舊回天乏術，行銷費用如同丟入大海，應該檢討。

共同出席記者會的立法院財政委員會召委、國民黨立委費鴻泰也質疑，政府推動的台灣Pay，這一、兩年來效果不彰，至少台灣Pay應在台灣市占率達一定水準。

對於立委的質疑，出席記者會的林國良表示，台灣Pay持續推廣。他也在會後回應媒體詢問時澄清，所謂市占率不及5%，應該是一個誤解，這是去年社會的一個調查，是用訪問方式的調查，並不是實際上經營成果的數字，所以是誤解。

林國良表示，很多人使用台灣Pay，也需要一段時間的醞釀與養成，繼續努力。

此外，今天出席記者會的財政部國庫署副署長顏春蘭說明，108年度公股銀行推廣台灣Pay的行銷預算是6745萬元，這是預算數，到目前為止台灣Pay行銷費用使用情況還不到2000萬元。行銷費用和行銷行為與其他支付業者的使用方式是類同的，這些行銷費用也是公股銀行的行銷費用，財政部沒有支應任何費用。（編輯：蘇志宗）1081016