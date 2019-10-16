傳恐失Google訂單衝擊股價 台燿：占比不高

（中央社記者江明晏台北16日電）銅箔基板大廠台燿傳出伺服器用板產線有狀況，恐痛失Google大單，衝擊股價跌停鎖住，台燿表示，此為眾多合作案之一，所占比重不高，對公司尚無重大影響。

台燿今早股價雖開紅盤，但隨後一路走低，午盤過後股價跌停鎖住至126元。同為銅箔基板3大廠的台光電與聯茂股價也翻黑，台光電下跌0.81%，收122.5元，聯茂重挫逾5%，至147.5元。

今年5G、高頻高速需求崛起，挹注銅箔基板3大廠營運，但市場傳出，台燿替Google生產的伺服器用板出狀況，導致供給客戶的伺服器PCB產品出問題，傳Google已經將訂單轉給其他供應商。

台燿今天發布重訊表示，市場傳聞客戶，並非公司直接客戶，為公司眾多終端客戶之一，與該終端客戶間，在各應用領域，有多案進行合作，所述產線有狀況，恐痛失該終端客戶大單，是眾多合作案中一案，所占比重不高，且該案有部分品質議題尚待釐清，對公司尚無重大影響。

美系外資日前發布研究報告表示，台燿是高速銅箔基板的領導供應商，坐擁5G、資料中心等長期成長題材，加上日商日東紡提升產能，台燿高階產品使用的玻璃纖維材料短缺問題已從9月開始逐步改善，看好台燿高階產品出貨增加將挹注獲利，預期今年第4季台燿毛利率將季增1.3個百分點至25.2%。（編輯：楊玫寧）1081016