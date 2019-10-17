美中貿易戰關稅增 客思達-KY與關中應戰

傢俱大廠客思達_KY表示，發揮集團全球採購調整布局效益，在中國大陸、馬來西亞、越南及台灣地區等家具製造集散地皆設有營運據點，有助降低美中貿易戰加徵家具產業關稅影響。（圖取自客思達網站）中央社記者江明晏傳真 108年10月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）客思達-KY、關中同為美國概念股，分頭因應美中貿易戰祭出策略，客思達-KY在海外設有營運據點，關中烤肉爐產品占比較低，加上外包廠區產能分散，均降低影響。

傢俱大廠客思達-KY表示，集團積極整合既有全美超過8000家中小型實體家具商的實體服務、以及Coaster全面改版官方網站，並發揮集團全球採購調整布局效益，在中國大陸、馬來西亞、越南及台灣地區等家具製造集散地皆設有營運據點，有助降低美中貿易戰加徵家具產業關稅影響。

客思達-KY看好即將邁入美國假日季（holiday season），根據勤業眾信（Deloitte）預期，假日零售額有機會在2019年增長4.5%至5%，11月至明年1月的假期銷售額將超過1.1萬億美元，而電商的銷售額更有望強勢同比增長14%至18%。

展望2019年第4季，客思達-KY持續採取全方位通路布局並加速數位轉型，且積極擴展Coaster自有品牌能見度的成效已陸續顯現，看好受到美國失業率已降至低水位，加上節慶假期帶動零售消費買氣，有望帶動傢俱消費買氣持續暢旺。

客思達-KY累計2019年前3季合併營收達新台幣88.72億元，較去年同期減少0.93%。客思達-KY指出，受惠集團積極提升自有品牌Coaster市場知名度及品牌銷售策略顯現。

全球熱源居家產品大廠關中仍以精進旗下各業務營運獲利為首要目標，以目前美國烤肉爐產業仍約9成仰賴進口，關中說明，雖然10月15日起將受美國進口關稅調升至30%，但旗下自有品牌Grandhall烤肉爐產品占整體營收不到10%，且集團可透過外包廠區產能分散策略，評估關稅調升對於烤肉爐業務影響有限，看好即將步入美國傳統消費旺季，整體策略效應有望發酵並創造良好動能。

關中累計2019年前3季合併營收達19.16億元，較去年同期減少2.69%，今年前3季戶外烤肉爐及安全閥業務營收比重分別為49.4%、48.2%。

關中今年針對戶外烤肉爐業務持續採取新款烤肉爐新品推出、門市結構及門市產品組合調整等，進而優化門市坪效創造單店營收提升表現，今年前3季美國自有通路Barbeques Galore門市數較去年同期的24間調整至22間，平均單店營收較去年同期成長2.3%。

另一方面，關中表示，安全閥業務今年在美國主要客戶接單、出貨表現皆有優於去年水準，持續挹注集團良好營運動能。（編輯：楊凱翔）1081017