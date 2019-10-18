黃蔭基看台股 2020年第2季攻上11800點

（中央社記者潘姿羽台北18日電）台股站穩萬一關卡，各界都在觀望後續走勢，永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，全球資金過於充裕，加上台股基本面佳，預估2020年第2季，台股會攻上高峰，可望達11800點，不過長期而言，「景氣有向下的必然」。

中華經濟研究院今天舉辦經濟預測記者會，黃蔭基會中談及經濟情勢時指出，儘管2020年台灣與全球的經濟基本面都比較平緩，但「景氣基本面的利空目前低於資金面的利多」，全球資金實在太寬鬆，近期美國、歐洲央行又都有購債計畫，這些都會讓資金湧向亞洲，進而推動台股持續往上走。

至於台股重返11000點關卡後，是否應居高思危，黃蔭基表示，近期主要是由台積電帶動台股大盤，根據業內講法，在台積電股價升至320元之前，大盤應不至於有風險；他認為，台股有望在明年第2季攻上11800點，「東京奧運之前，全球股市還是ok的」。

金融面短期還有些好消息，但黃蔭基指出，美國已經開始降息減稅，中國社會融資也在往上，各國都透過逆周期循環的政策來減輕景氣下行壓力，然而景氣往下的動能依舊持續，「景氣有向下的必然，沒有向上的偶然」。

黃蔭基以「倒N型」形容當前景氣走勢，而且現在國際局勢的紛亂，其實從10年前就能看出端倪。

黃蔭基指出，2010年起，量化寬鬆、歐債危機2大事件左右後續的全球發展，量化寬鬆擴大了貧富差距，有錢人可以買到更多金融資產、股票、房地產，貧窮的人更困苦，加劇M型社會。

另一方面，歐債危機造成歐元區核心國家與周邊國家的對立，如德國與希臘，隨著事態愈演愈烈，演變為個別國家的右派勢力崛起，如希臘、奧地利、匈牙利等，政治面的效應逐步擴大，英國脫歐、美國總統川普當選、美中貿易戰多少都受此影響。

黃蔭基感嘆，現在國際深受反全球化、美中不同調等因素影響，各國都往不同的方向走，在此情況下，經濟成長率自然不容易向上，未來10年恐怕是「撕裂的十年」。（編輯：林孟汝）1081018