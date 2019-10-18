專家估台股明年衝11800點 顧立雄：仍須戒慎以對

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）對有經濟學者看好，台股2020年第2季可能站上1萬1800點。金管會主委顧立雄表示，無法評論、預測，雖然現階段可驗證台灣正走在對的路上，但未來凶險、變數很多，仍須戒慎以對。

顧立雄今天出席「金融科技趨勢研討會」，會後針對媒體詢問，永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，全球資金充裕，加上台股基本面佳，預估2020年第2季台股將攻上高峰，可望上衝11800點，站在金管會立場，對學者說法是否抱有信心。

顧立雄回應，金管會作為主管監理機關，顧全市場健全性都來不及了，沒辦法評論及預測台股未來走向。確實美中貿易戰開打以來，可驗證台灣正走在對的路上，第一鼓勵廠商移轉生產基地，第二吸引資金回台，這兩點都可幫助建立企業轉型的利基，並建構可支援實體經濟的良好金融環境。

顧立雄強調，「但未來凶險當然很多」，例如美中貿易戰開打，全球經濟成長、貿易量下滑，美國及中國經濟的發展，脫歐表決後英國的經濟前景，香港作為金融中心的未來發展等等，有這麼多不確定因素，作為主管機關必須戒慎以對。

另一方面，對花旗銀行17日因年初爆發系統大當機遭金管會開罰新台幣500萬元，加上2018年兩起裁罰，合計已遭罰1000萬元，顧立雄表示，為避免違規情形重演，已要求花旗銀行進行一些改善措施，特別是相關資訊設備的設置，花旗已承諾會花費相當金額去改善在台灣的資訊系統；同時，也會將資安列為對所有外銀的重點專案檢查項目，以因應數位金融時代需要。（編輯：趙蔚蘭）1081018