美系外資喊買連升評等 統一超股價大漲

美系外資看好統一超在台灣主導地位，將評等連升兩級至「加碼」，並將目標價從250元調升至345元。中央社記者江明晏攝 108年10月22日

（中央社記者江明晏台北22日電）美系外資看好統一超在台灣主導地位，將評等連升兩級至「加碼」，並一口氣將目標價從新台幣250元調升至345元，統一超今天股價漲幅逾6%，飛躍300元大關，盤中高點至316元。

美系外資看好國內消費趨勢、統一超展店積極，在台灣的主導地位日益上升，將統一超評等連升兩級，從「減碼」調升至「加碼」，並將目標價從250元調升至345元。

統一超今天股價大漲，盤中高點至316元，創5月下旬以來高點，漲幅逾6%。

這也是該美系外資在6年半以來首度給予統一超「加碼」評等，更加樂觀的原因來自於統一超在台灣便利超商市場日益成長的主導地位，將給予小型便利店業者更多壓力，加上國內消費趨勢改善，將推升統一超營運。

美系外資預估，統一超將在2019年增加300家門店，2020年進一步增加260店，增強統一超在台灣便利超商市場中的主導地位。

美系外資估計，統一超在台灣來自便利商店的銷售，在2020年和2021年都成長4%，2019年為2.4%，認為國內消費也是統一超收入的積極宏觀驅動力。

美系外資也預計，統一超的營業利益率（OPM）將從2020年開始重回成長力道，認為是統一超結構性主導地位推動評等重估，並看好統一超在台灣零售市場中日益重要的地位。（編輯：楊玫寧）1081022