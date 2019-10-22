拓東協醫療市場 佳世達參加印尼國際醫療展

（中央社記者潘智義台北22日電）液晶顯示器廠佳世達科技轉投資生技產業，積極布局東協醫療市場，看好印尼成長潛力，率旗下明基透析、明基口腔、怡安醫療器材赴印尼雅加達參加「第31屆印尼國際醫療展覽會」。

Ken Research報告指出，印尼醫療市場快速成長，2017年醫材市場規模約9.3億美元，2017至2022年的年複合成長率（CAGR）為9.6%。

佳世達表示，印尼約有2.6億人口，全球人口數排名第4，占東協國家人口高達4成，醫療是印尼政府國家發展的優先事項，加上當地民眾對醫療保健的意識增強，未來市場成長潛力不容小覷。

佳世達說，雖然印尼醫療內需市場快速崛起，但當地醫療資源供需仍不平衡，醫療院所的總病床數量與醫療人力資源的人均分配比例低，顯示印尼在醫療設備與醫療照護人力資源相當不足。不過，近年來在印尼政府支持下，醫療產業投資的規模將持續擴大，是不可忽視的潛在市場。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，目前印尼多數醫療器材仍是仰賴進口，依存度超過95%，代表當地醫材產業尚未蓬勃發展，明基佳世達集團擁有成熟的生產技術，並提供性價比遠高於歐美一線廠牌的產品，在當地極具競爭優勢。

「第31屆印尼國際醫療展覽會INDONESIAN HOSPITAL EXPO」將於10月23日至10月26日在印尼雅加達舉行，明基透析的人工腎臟、明基口腔的數位牙材都是首度參展，希望積極拓展當地醫療市場。（編輯：趙蔚蘭）1081022