PCB族群看旺 喜迎5G拉貨潮

（中央社記者江明晏台北23日電）印刷電路板（PCB）族群喜迎5G拉貨潮，CCL廠騰輝-KY看好5G訂單挹注，將帶動明年營收成長1成，聯茂明年首季也不看淡，尖點5G相關鑽針產品第4季需求看旺。

2019 TPCA Show台灣電路板國際展覽會今天登場，多家PCB上下游大廠參展，以上游廠商來說，銅箔基板（CCL）大廠聯茂、騰輝-KY、鑽針廠尖點均展出新品。

利基型銅箔基板供應商騰輝-KY看好5G表現，已有針對5G基地台天線的碳氫樹脂材料小量出貨，受惠中國加強推廣5G，預估明年第2季開始放量，騰輝-KY已取得3到4家中興等廠商認證，並獲得聯想5G Notebook的高多層板訂單，看好明年5G效應可期。

騰輝-KY總經理鍾健人表示，騰輝-KY推出10幾樣5G產品，看好5G產品爆發，預估明年5G相關營收占比會來到10%，另外車載散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用產品占比已有26%以上，看好明年會到3成。

鍾健人表示，半導體材料需求「供不應求」，騰輝在半導體載板材料也有布局，但半導體領域還要2到3年的耕耘，目前已先導入非半導體領域。

鍾健人觀察，今年第4季處於淡季，市場預估會有5到10%的季減衰退，來自傳統消費和汽車市場銷售動能疲軟，騰輝-KY將以明年特殊材料增加營收，補足傳統市場的缺口，預估全年還是能維持10%的營收成長。

另外，銅箔基板廠聯茂表示，5G基地台需求強，第4季會略優於第3季，明年首季也不看淡，預估5G基地台營收占比達12%、高頻高速約占25%至27%，目前基地台訂單以中國為主，明年預估歐美基地台明年會成長，除了中國廠商外、歐美國家與韓國廠商都已取得認證。

PCB鑽針廠尖點科技自今年開始，執行聚焦收斂策略，有助於整體獲利能力的提升，5G相關鑽針產品已在第3季末小量出貨，看好第4季需求。

尖點PCB鑽針、鑽孔成型服務以及切削刀具三個事業，分別在第3季營收占比為58%、37%及5%。

尖點說明，隨著旺季需求，稼動率皆較前一季提升，但尖點自今年開始，執行聚焦收斂策略，縮減長期營運表現不彰的子公司規模，營收因此在近幾個月呈現年減的幅度。然而長期來看，逐漸擺脫虧損的轉投資子公司，並持續強化成本控制、精進流程以及效率提升，將有助於整體獲利能力的提升。

展望第4季，尖點表示，5G相關產品已在第3季末出貨，第4季看到需求，暨有的電子及消費相關應用部分，持續配合客戶需求，另對於5G相關應用需求，已有看到在基地台的需求出現，而尖點也針對其產品特性，例如PTFE等高頻基板提出對應的鑽針，目前已配合客戶供應產品中。（編輯：楊凱翔）1081023