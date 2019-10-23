佳世達2020年啟動投資2.0 鎖定企業創投早期新創

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天表示，集團啟動投資1.0後，讓公司逐步轉型，營收獲利也站穩腳步，將在明年啟動投資2.0，成立企業創投（CVC）、AIoT加速器，也將投資早期新創。

台杉投資今天舉辦「台灣產業新創投資論壇」，以「決戰後天 台灣產業創新轉型藍圖」為題，佳世達科技董事長陳其宏、台灣大哥大總經理林之晨等人均參加活動。

陳其宏表示，佳世達不同時期有不同投資重點。2014年前主要透過達利創投進行投資，投資與本業較不相關的新創事業。

他說，集團在2014年到2019年啟動投資1.0，透過併購讓集團從OEM轉型為醫療及智能解決方案供應商，投資重點在於醫療及智能解決方案等高附加價值產業，攸關集團轉型，也期盼新事業營收在2022年占比整體營收能超過5成。

投資 1.0 讓佳世達逐漸轉型、營收獲利成長站穩腳步後，陳其宏表示，佳世達將在明年啟動投資2.0，將以過去投資經驗，成立CVC、AIoT加速器，也將投資早期新創。

他說明，投資2.0會鎖定高價值產業，不會漫無目的投資，將鎖定與現行業務互補，並且能快速貢獻營收的投資標的。

陳其宏表示，台灣必須擺脫只想降低成本的思維，應致力發展高附加價值的產業，才能形成產業、聚落群聚效應。

林之晨指出，新創產業失敗是常態，新創公司可透過加入創業加速器、尋找創投及與企業創投 （CVC）活躍等方式。然而，亞洲專業加速器不多，許多加速器創辦人為專業經理人出身，卻無創業經驗，「就像游泳學校，教練卻是棒球員出身」。

林之晨表示，新創團隊可以與CVC活躍的企業結盟，大企業除有一定規模外，內部也有關鍵技術，此外，企業盼擴大版圖，也會尋求更多策略夥伴。

他認為，新創為知識密集的產業，投資、策略布局都需透過人才，擁有優秀人才團隊才能走得長遠。（編輯：黃國倫）1081023