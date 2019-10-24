學者預測油價維持低檔 12月恐有OPEC會議變數

（中央社記者潘羿菁24日電）淡江大學經濟系教授廖惠珠認為，全球原油需求量並未明顯上揚，而OPEC剩餘產能仍偏高，勢必讓油價維持低檔，估計明年布倫特原油落在每桶均價60美元，不過仍要留意OPEC12月5日的減產會議影響。

工研院產業科技國際略發展所與產業技術基磐研究與知識服務計畫主辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，針對石化產業展望明年度概況，邀請廖惠珠主題演講「國際油價走勢對石化業衝擊與評估」。

廖惠珠認為，撇除地緣政治與人為炒作因素，影響國際油價主要因素就是回歸基本面的供給與需求。觀察供給量變化，隨著科技進步，近年有一種多功能挖油船型，有效提升生產量，透過浮動式生產、儲存與卸載，讓產油大增。

此外，石油輸出國家組織（OPEC）每日剩餘產能仍有200萬桶，依舊偏高。科技進步與OPEC產力依舊，對於全球石油供給量不減反增。

至於在需求面觀察，全球最大原油進口國的中國，自去年10月至今一直維持在每日進口量約1000萬桶，並未增加進口量，美國則從每日900多萬桶下降至700多萬桶，可見需求成長動能不足。

廖惠珠認為，2020年全球原油供給大於需求狀況不會改變，進一步預測2020年布倫特原油均價約每桶60美元。

不過她也提到，OPEC最新宣布將在12月5日舉行減產會議，屆時是否會再度大幅度減產救油價，有待關注。

另外，廖惠珠強調，由於美國頁岩氣大量產出，天然氣可以生產乙烯、丙烯與苯，讓石化業逐漸將原料來源輕油逐步轉向使用天然氣，由於美國天然氣產量持續增加、價格低廉，可以預期油價對石化業產業影響日益衰退。（編輯：楊凱翔）1081024