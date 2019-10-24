中鋼第3季稅前獲利30.89億元 創13季度新低

（中央社記者潘羿菁台北24日電）中鋼自結9月稅前盈餘新台幣9.53億元，較去年同期大幅衰退71.9%，為今年以來新低，第3季稅前盈餘30.89億元，為2016年第2季新低，年減68%；展望本季，中鋼表示，鋼價支撐力道仍偏弱。

中鋼今天公布自結9月稅前獲利狀況，累計今年1至9月稅前盈餘為136.17億元，較去年同期衰退42.2%，值得注意的是，今年前9月營收新台幣2818.05億元，年減幅度僅4.9%，獲利減幅大於營收衰退幅度，足見今年利潤犧牲狀況相當嚴重。

中鋼表示，今年受到原物料大漲影響，包括煤炭與鐵礦砂等成本均上揚，同時期的鋼價卻無法適度反映，導致產品毛利被侵蝕，去年熱軋行情維持在每噸500美元以上，今年卻是掉到每噸420美元至430美元間，少掉100美元售價，也少掉獲利空間。

進入第4季後，鐵礦砂行情從每噸97美元下降至86美元，略為舒緩中鋼原料成本壓力，不過鋼價表現依舊不盡理想，東南亞鋼價仍在殺價競爭中，而日本與中國區域則是力守鋼價不下挫，各個區域別呈現「弱平衡」姿態；整體觀察，本季鋼價支撐力道仍偏弱，很難令人樂觀。

唯一可以樂觀理由為，世界鋼鐵協會預估明年全球鋼品需求有望成長1.7%，基本需求仍在，只是鋼價差，導致下游客戶觀望心態濃厚，因此一旦價格守住，後頭需求有望出籠。

至於10月獲利情況，中鋼表示，估計將與9月出貨量持平，但涉及到每月產品出貨結構不同，目前無法預測10月獲利是否續創今年新低。（編輯：張均懋）1081024