證交所：電子下單比重逾6成 明年目標7成

（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所總經理簡立忠今天表示，電子下單成交筆數及成交金額占市場比率，分別由105年的51%、47%大幅成長至目前的66%及64%，已接近109年達70%目標。

簡立忠在「108年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」指出，主管機關在105年提出「金融科技發展策略白皮書」後，證交所已是第4年舉辦電子式下單競賽頒獎典禮，表揚證券商對提升證券市場電子下單比重的貢獻。

另外，他指出，證交所規劃在明年實施「逐筆交易制度」及「盤中零股交易制度」，將促進證券市場更為活絡；而電子式交易的成功乃建立於交易安全之上，期盼證券商強化資通安全，增加自身的競爭利基。

金管會證期局主任秘書郭佳君則表示，金管會秉持開放態度推展金融科技，盼證券商藉由新科技進行更多跨界、跨域的創新商業模式。金管會並將研議如何利用科技監理金融市場、維護健全的金融體制，以達到平衡「鼓勵創新」與「預防風險」的目標。

證券商業同業公會理事長賀鳴珩說，經紀與自營業務占證券商整體獲利9成以上，是證券業重要支柱，明年證券市場將實施的「逐筆交易制度」、「盤中零股交易制度」，券商公會將就線上開戶、分戶帳資金用途、靜止戶，及財富管理等相關事項持續與主管機關溝通。（編輯：趙蔚蘭）1081024