台商回流購地投資設廠 前9月土增稅大增7.3%

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）受惠台商返台購地投資設廠，財政部統計，今年前9月土增稅較去年同期年增7.3%，其中，又稅額千萬以上的案件年增22%為主力，六都中，又以台中市土增稅年增新台幣14億元最多。

財政部統計處今天發布「近年土地持有、交易及相關稅收概況」專題，其中，在土增稅部分，統計今年1到9月土增稅收新台幣734億元，比去年同期年增7.3%，反轉2018年衰退態勢。

統計處指出，觀察今年作為土增稅稅基的公告土地現值調幅僅0.5%，但前9月稅額卻大幅年增7.3%，主因在於稅額千萬以上案件增加。累計前9月全國共有580件稅額千萬以上案件，合計稅額達147億元，件數年增18.1%、稅額則年增22%，主要交易動能來自美中貿易戰回流台商的購地設廠投資需求。

統計處表示，六都中又以台中市前9月土增稅額千萬以上案件數年增46件、稅額年增14億元最顯著；台北市前9月土增稅額千萬以上案件數雖與去年同期持平，但稅額年增11億元，主要是受惠指標性不動產移轉與法拍案件挹注。

另一方面，統計房地合一稅2016年上路後，3年內取得土地再移轉的案件數明顯下降，由2015年至2018年，件數由29.8萬件降為20萬件，約減少3分之1，且不論是土地面積小或土地面積的的案件，件數減幅都在3成以上，同樣受到影響。

按六都情形觀察，2016年房地合一稅上路當年，3年內取得土地再移轉案件以台中市年減34%最多，台北市、新北市、桃園市、台南市減幅也都在2成以上，高雄市減幅則為19.1%。

不過隨今年房市回溫，2018年六都3年內取得土地再移轉案件年增率又止負轉正，微增0.7%，其中以台北市年增22.8%增幅最高，其次為新北市年增10.8%，主要皆以100平方公尺（約30坪）以下的低坪數土地移轉為主；相較之下，桃園市、高雄市3年內取得土地再移轉案件數則維持衰退。（編輯：黃國倫）1081024