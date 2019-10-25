旺宏料受惠NOR Flash報價走揚 美系外資喊加碼

（中央社記者吳家豪台北25日電）記憶體大廠旺宏第3季獲利優於預期，美系外資認為低密度NOR Flash報價將從第4季開始走揚，維持加碼評等和目標價35元；亞系外資擔心競爭加劇，維持中立評等，目標價升到34.5元。

旺宏今天股價平盤開出，早盤小漲後翻黑，最低來到31.95元，跌幅超過3%；至10時15分左右，成交量來到7.97萬張。

美系外資發布研究報告說明，旺宏今年第3季每股盈餘達新台幣1.01元，優於市場預期的0.73元；毛利率回升到30%，略低於市場預期的33%到34%，主因提列存貨備抵損失4億元、低毛利的唯讀記憶體（ROM）占比從第2季30%提高到第3季50%，好消息是第3季庫存水位較第2季降低20%。

根據近期對供應鏈進行的調查，美系外資發現記憶體產業供需緊縮，特別是低密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash），目前整體產業的通路庫存維持在約5週的水準，推估今年第4季NOR Flash報價將增加個位數百分比，並持續走揚至明年第1季，維持旺宏「加碼」投資評等和目標價35元。

亞系外資認為，旺宏快閃記憶體今年第4季有望成長兩位數百分比，但唯讀記憶體可能下滑，在一消一長之下，預估旺宏第4季營收將季減3%、年增28%；考量產品組合變化，推估旺宏第4季毛利率將季增3個百分點至33%、營業利益率將季增2.1個百分點至17%，並預期2020年營收將成長9%。

為反映唯讀記憶體出貨提高，亞系外資將旺宏2019年、2020年每股盈餘預估值調高21%、36%至2.22元、2.38元，目標價從27.45元上修到34.5元；然而編碼型快閃記憶體面臨來自中國廠商的競爭，可能導致報價下跌的風險，因此維持旺宏「中立」投資評等。（編輯：楊玫寧）1081025