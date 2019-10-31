渣打展望第4季投資市場 看好美股與新興市場債券

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）展望第4季投資市場，渣打認為，隨美中貿易戰降溫，各國採取貨幣寬鬆政策，全球成長將走向趨穩，看好美股、新興市場債券後續表現，建議投資人可採股債平衡、偏多操作的投資策略。

渣打銀行今天舉辦「全球投資市場展望記者會」，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，美國聯準會（Fed）3度降息及美中貿易戰氛圍和緩，使全球成長負面壓力得以獲得舒緩，尤其在成熟市場，預估刺激政策將有助於穩定全球經濟成長和延長經濟發展週期。

劉家豪指出，Fed在美東時間30日第3次調降基準利率1碼，不過也預告後續將暫時維持利率水準不變，對此，市場抱持正面解釋，因為Fed雖強調是「鷹派降息」，但也表示若有必要，將採取一定行動因應，後續降息踩煞車，其實也是反映對目前景氣仍抱持樂觀看法。

劉家豪說，加上10月中旬重啟購債計劃，擴大資產負債表，有利提升市場資金流動性，這些都是撐住市場投資氛圍主因。至於美中貿易戰，看起來雙方很可能就第一階段談判結果正式簽訂協議，不過困難的議題都還在後頭，預估在美國總統大選前，美中貿易爭端仍會持續延宕。

展望第4季，劉家豪認為，在美中貿易戰不再起大波瀾前提下，明年經濟成長將優於今年，最壞的情況可能已慢慢過去。為避免系統性風險，美國、歐洲、中國等主要國家央行同步採取預防性寬鬆行動，新興國家央行也紛紛降息，帶來低利環境，市場資金充沛，加上貿易戰和緩，皆有助金融市場投資氣氛回穩。

劉家豪建議，投資人後續可採取股債平衡、偏多操作的投資策略，至於投資標的，看好美股及新興市場債券後續表現。雖然美股相對已在高點，但寬鬆的貨幣環境，以及表現維持強勁的美國就業數據、消費動能，有望支撐美股表現持續領先。

在外匯商品部分，劉家豪認為，美元漲勢應已接近尾聲，隨Fed重啟擴張資產負債表，歐元、英鎊等非美貨幣走勢逐漸回升，皆可能逆轉現行美元升勢；不過，因美元本身也是避險貨幣的一環，加上投資人對美股、美債的投資需求，美元即使上漲動能降低，但應不至於過於疲弱。

債券方面，劉家豪認為，除持續看好新興市場美元政府債券以外，亞洲美元債券具防禦性質，期限更短、波動率更低、殖利率更具吸引力，預期表現可望超越全球債券，建議可考慮增加債券投資部位，以尋求提高收益的機會。（編輯：趙蔚蘭）1081031