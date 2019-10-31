電子零組件前9月出口年減1% 各貨類表現兩極

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）作為出口主力的電子零組件產品前9月年減1%，主要受其中貨品表現好壞兩極影響，積體電路前9月年增2%，但其餘電子零組件受紅色供應鏈、貿易戰衝擊，前9月年減20%，又以太陽電池出口衰退最多。

財政部今天發布最新統計通報，主題針對電子零組件出口表現。統計通報指出，電子零組件一向是支撐台灣出口動能的最大貨類，今年前9月出口809億美元，占總出口比重達 33.4%，來到歷年同期新高。

至於電子零組件項下的各類貨品，出口表現則呈現兩極化。占電子零組件出口比重近 9 成的積體電路，上半年因逢產業淡季且供應鏈庫存偏高，加上DRAM 價格大幅下跌，導致出口衰退1.4%，第3季因國際手機大廠競出新機及新興科技需求挹注，推升出口成長8.1%，優於總出口表現（-0.8%），累計 1-9 月年增2%。

不過，積體電路以外的電子零組件，受到近年中國大陸以政策扶持在地廠商，紅色供應鏈快速崛起，以及受美中貿易戰衝擊、全球貿易走緩影響，累計前9月年減20%，之中又以太陽電池、電容器及電阻器分別減71%及29%最多。

財政部官員分析，但觀察太陽能電池市況，目前應已在築底狀態，後續表現不會再更差，加上第三季以來，DRAM、電容器及電阻器等價格逐漸回穩，預估電子零組件出口全年表現有機會呈現正成長。（編輯：林興盟）1081031