鴻海大漲助攻 台股逼近11400點大關

（中央社記者吳家豪台北1日電）在美股收低影響下，台股今天早盤橫向整理，近午盤隨權值股鴻海漲幅擴大，指數緩步推升，終場收在最高11399.53點；投顧認為，台股下檔具支撐力道，雖短線或有震盪，但偏多格局不致破壞。

市場對美中貿易戰的憂心，抵消蘋果等企業財報的亮麗表現，導致美股收低。今天台股加權指數小幅開高後拉回橫盤整理，盤中最低來到11335.51點；獲外資力挺的鴻海近午盤漲幅擴大，推升指數一路走高，終場上漲40.82點，收在11399.53點，漲幅0.36%，成交值新台幣1332.48億元。電子股漲0.57%，金融股跌0.08%。

美系外資研究報告指出，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，維持鴻海加碼評等和目標價100元。今天鴻海股價大漲5.21%，收在84.8元，寫下波段新高，成交量暴增到12.31萬張。

昨天突破300元創高的台積電今天多數時間在平盤之下整理，尾盤獲3600多張買單挹注、由黑翻紅，上漲0.17%，收299元。股王大立光回測休息，終場下跌0.22%，收4460元。

任天堂（Nintendo）第2季（至9月止）Switch遊戲機熱賣，獲利表現超乎預期，今天股價一度飆漲6.88%，帶動供應商原相與旺宏股價同步走高；原相今天大漲3.83%，收122元，成交量3792張；旺宏漲2.89%，收在32元，成交量高達8.16萬張。

富邦投顧指出，美中貿易協議尚存雜音使美股短線震盪，對台股影響偏負面；但台股各均線格局多頭排列，加上外資籌碼優勢，大盤維持高檔震盪，須留意日技術指標在超買區轉軟，恐過熱出現波動擴大走勢。（編輯：黃國倫）1081101