雲端發票增開獎項遭疑撒錢 財部：錯誤訊息

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部9、10月期起增開雲端發票500元專屬獎項，有媒體質疑，是在選前砸錢祭出發票小確幸。財政部小編今天在臉書澄清，增開財源主要來自兌獎改為資訊化作業所省下的經費回饋民眾，完全沒有增加國庫負擔。

中國時報今天報導，財政部增開雲端發票新台幣500元專屬獎項，共40萬組，是選前發票小確幸，批評國庫砸錢不手軟。對此，財政部小編今天在臉書鄭重澄清，增開雲端發票的經費來源，主要是從統一發票兌獎作業所省下的經費，以此回饋給索取發票的民眾，完全沒有增加國庫負擔。

小編還強調，「錯誤訊息請勿輕信」、「省錢回饋應該是好事不要討厭我們」。

財政部表示，今年開始，統一發票兌獎作業由「人工作業」進化為「資訊化作業」，實體兌領獎據點從全台1300多間郵局，改為至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等，總計1萬3000多個兌獎據點，方便民眾兌獎。

財政部指出，因兌獎作業改為資訊化作業，預估約可節省手續費1.4億元，因此用節省下經費用來增加雲端發票中獎獎項，提高民眾使用雲端發票中獎機會及誘因，在今年9-10月期增開40萬組雲端發票專屬500元獎，並未增加國庫支出。

至於明年雲端發票500元專屬獎，財政部表示，由於2020年預算目前仍在立法院審議中，將視最終預算通過及節省經費情形，適當決定500元專屬獎獎項。同時呼籲民眾多多使用載具儲存雲端發票，並使用官方「統一發票兌獎APP」線上領獎，不但可確保中獎不漏失，更可節省兌獎手續費支出，用來增開雲端發票專屬獎。（編輯：林孟汝）1081101