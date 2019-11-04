台電：中火今年用煤大減 估較5年前減500萬噸

（中央社記者廖禹揚台北4日電）台電公司今天表示，中火今年用煤量大幅下降，全年用量預估將較5年前減少超過500萬噸，但考慮台中地區用電量成長，也呼籲合作加強節電，達到兼顧減煤及穩定供電目標。

中火減煤議題受到外界關注，台電陸續祭出相關措施，今年在擴大降載及端末管控等措施搭配下，預估用煤量可進一步大幅降低，較2014年的1839萬噸再減少超過500萬噸，相當於100億度以上發電量。

台電今天發布新聞稿表示，今年在供電充裕情況下，採取全廠空污季停機2部、非空污季停機1部措施，加上擴大降載及環保停機，全年用煤量將遠低於台中市政府核發許可證上登載的1600萬噸。

不過，台電也指出，台中市近3年用電率成長為全台縣市之冠，今年中部地區用電已開始出現「供需不平衡」狀況，經統計，中部地區今年1到10月約有81%時間需依賴南北部跨區輸送電力支援。考量未來台中擴大招商，用電可能續呈大幅成長，台電表示，希望與中部地區合作加強節電，減少跨區電力輸送，並持續進行中火減煤、減發電量工作。

台電表示，未來將持續透過短期降載減煤、中期環保改善、長期新增燃氣機組措施，有計畫降低用煤量與排放，預計在2024年中火2部新建燃氣機組上線後，將中火污染物排放減少6至7成。

此外，針對中火放流水硼超標問題，台電再度致歉，表示已全力推動新廢水處理場新建工程，預定年底前可完成硼的處理單元，並強調在2014年就著手與工研院合作規劃提升廢水處理能力，絕非無視法規。

台電表示，新建廢水處理廠計畫書今年5月9日提報台中市環保局審查，並盡量將專家學者的指導意見納入新規畫中，預計12月可開始試運轉，年底放流水可達標；而此前的過渡期間，已從10月21日起以源頭進行製程循環方式，將5至8號機排煙脫硫製程的石膏濾液持續迴流製程，因此不產生廢水，29日起更擴及全廠所有機組，12月前均無放流水外排。（編輯：趙蔚蘭）1081104