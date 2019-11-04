面板雙虎上半年虧損 彩晶逆勢獲利股價走高

（中央社記者潘智義台北4日電）面板雙虎友達光電、群創光電上半年虧損，上週舉行法說會的友達公布第3季財報依然虧損，群創將在週五公布財報，虧損壓力仍在，反而是小型面板廠彩晶上半年獲利，第3季仍不看淡，今天股價走高。

友達盤中來到7.85元，小漲1.68%。群創早盤一度小跌後走揚，來到6.76元，小漲1.19%。彩晶來到6.81元，上漲4.77%。

面板供過於求，產業經營面臨困境，大型面板廠多降低產能利用率，但彩晶只有一座5.3代面板廠，強調小而美的經營策略，仍可異軍突起，在產業逆風中維持獲利。

友達光電日前舉行線上法人說明會，公布第3季合併營收新台幣700.5億元，與第2季持平。第3季歸屬母公司業主淨損為39.9億元，基本每股損失0.41元。

彩晶今年第1季基本每股盈餘0.06元，第2季基本每股盈餘0.1元，前兩季合計每股基本盈餘0.16元。但友達第1季基本每股虧損0.38元、第2季基本每股虧損0.28元，前兩季合計基本每股虧損0.66元。群創第1季基本每股虧損0.37元，第2季基本每股虧損0.3元，前兩季合計基本每股虧損0.67元。（編輯：林興盟）1081104