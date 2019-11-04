更多編輯台推薦新聞：
影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動
國際

影片／擱淺河床一世紀 鐵船突朝尼加拉瀑布移動

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格
兩岸

反送中蛋糕赴英參展 遭中國選手舉報撤銷資格

俄羅斯主權網路法生效 數位鐵幕恐加速成形
國際

俄羅斯主權網路法生效 數位鐵幕恐加速成形

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台美首次網攻演練 資安處：台灣公部門每月遭攻擊3000萬次
首頁 / 證券

面板雙虎上半年虧損 彩晶逆勢獲利股價走高

最新更新：2019/11/04 11:54

（中央社記者潘智義台北4日電）面板雙虎友達光電、群創光電上半年虧損，上週舉行法說會的友達公布第3季財報依然虧損，群創將在週五公布財報，虧損壓力仍在，反而是小型面板廠彩晶上半年獲利，第3季仍不看淡，今天股價走高。

友達盤中來到7.85元，小漲1.68%。群創早盤一度小跌後走揚，來到6.76元，小漲1.19%。彩晶來到6.81元，上漲4.77%。

面板供過於求，產業經營面臨困境，大型面板廠多降低產能利用率，但彩晶只有一座5.3代面板廠，強調小而美的經營策略，仍可異軍突起，在產業逆風中維持獲利。

友達光電日前舉行線上法人說明會，公布第3季合併營收新台幣700.5億元，與第2季持平。第3季歸屬母公司業主淨損為39.9億元，基本每股損失0.41元。

彩晶今年第1季基本每股盈餘0.06元，第2季基本每股盈餘0.1元，前兩季合計每股基本盈餘0.16元。但友達第1季基本每股虧損0.38元、第2季基本每股虧損0.28元，前兩季合計基本每股虧損0.66元。群創第1季基本每股虧損0.37元，第2季基本每股虧損0.3元，前兩季合計基本每股虧損0.67元。（編輯：林興盟）1081104

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報