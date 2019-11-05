順德第4季業績看小幅季增 明年第1季車用回穩

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）導線架廠順德第4季可望受惠消費性電子和文具業績，法人估單季業績可小幅季增，明年第1季車用導線架可能有補貨需求。

展望第4季和明年第1季，本土法人報告預估第4季業績可較第3季微增低個位數百分點，主要是消費性電子和文具業績可回穩，車用和工業用業績維持第3季水準，明年第1季可望復甦。

法人指出，順德歐洲客戶對車用功率半導體導線架拉貨力道因仍在消化庫存而持續趨緩，預估整合元件製造廠（IDM）庫存去化最晚在明年第1季結束，到時可有補貨需求。

從產品比重來看，今年前3季電子業務占比約82%，其他為文具銷售。

法人表示，順德持續切入美系電動車大廠傳動系統所需功率管理系統導線架，供貨比重超過50%。

在全球功率和分離式元件導線架市場，法人指出順德相關占比約15.8%，位居第一，其他競爭同業包括日本三井高科技MHT（Mitsui-High Tec）、界霖、日本益能達株式會社（Enomoto）、中國寧波康強（Kangqiang）等。

導線架是一種薄型金屬架，在半導體封裝過程中做為晶片托盤，用來傳輸訊號、散熱、穩定晶片，是半導體上游的關鍵零組件。

順德自結第3季營業利益新台幣1.89億元，較第2季2.24億元減少15.8%，第3季稅前淨利1.76億元，較第2季2.25億元減少21.7%，累計今年前3季營業利益6.03億元，稅前獲利6.02億元。法人指出，順德第3季客戶消化庫存速度不若預期。（編輯：郭萍英）1081105