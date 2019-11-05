消失的稅目 古早時代辦桌騎腳踏車都要稅

在40、50年代，腳踏車作為民眾主要代步工具，必須要繳使用牌照稅並申掛車牌才能行駛，不過，隨機車、汽車漸漸普及，民國60年已停徵。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）年輕一代難想像，曾經買火柴、辦筵席、騎腳踏車也要繳稅，財政部今天起舉辦「流金稅月 賦譽典藏檔案展」，回顧多項消失稅目，隨時代變遷，火柴貨物稅、腳踏車牌照稅、筵席稅等都已走入歷史。

財政部自11月5日起至11月29日於財政大樓1樓大廳舉辦「流金稅月 賦譽典藏檔案展」，展出內容除台灣稅務發展的歷程概況、賦稅行政組織系統及賦稅結構、重要賦稅改革措施等主題外，其中一環介紹「消失的稅目」，相較民生有趣。

財政部表示，賦稅制度會隨著政治、經濟及社會環境的變遷而演變，因此課徵稅目也會不斷相應調整，例如戶稅、木材貨物稅、腳踏車使用牌照稅、礦區稅、鹽稅、火柴貨物稅、屠宰稅、筵席稅等，都在時代推進下走入歷史。

新一代年輕族群很難想像，在40、50年代，腳踏車作為民眾主要代步工具，必須要繳使用牌照稅並申掛車牌才能行駛，不過，隨機車、汽車漸漸普及，民國60年已停徵。

同時，不像現在吃辦桌、在飯店辦婚宴的機會多，過去舉辦筵席被視為奢侈飲食，因此在飯店或其他場所舉辦筵席、辦桌時，只要達到一定消費金額，就必須要課筵席稅，直到民國69年筵席稅才停徵。

此外，過去火柴、木材也都要課徵貨物稅，民國43年政府為了預算平衡而開徵木材貨物稅，課徵稅率15%，國稅局會先派稅務人員至林場，點驗砍下的木材，蓋印後運下山，再派人去收稅，直到民國60年才取消。

早期作為民生必需品的火柴，也是政府稅收來源之一，硫化磷火柴及安全火柴要課20%貨物稅，但因之後科技發展，火柴稅收大幅降低，因此在民國61年停徵。

此外，早期還有戶稅、鹽稅、屠宰稅及礦區稅等稅目，但都分別在民國57年、66年、76年及92年，因法規制度或環境改變而漸漸走入歷史。

財政部表示，「流金稅月 賦譽典藏檔案展」將分兩個場次舉辦，第一場次於11月5日至11月29日在財政部財政大樓1樓大廳舉辦，第二場次於12月9日至12月15日在台北市立圖書館總館展出，歡迎民眾參觀。（編輯：郭萍英）1081105

財政部5日開始於財政大樓1樓大廳舉辦「流金稅月 賦譽典藏檔案展」，展出包括「消失的稅目」，如戶稅、木材貨物稅、腳踏車使用牌照稅、礦區稅、鹽稅、火柴貨物稅、屠宰稅、筵席稅等，最終都隨時代推進走入歷史。中央社記者吳佳蓉攝 108年11月5日