外資愛台股欲罷不能 今年買超逾2300億

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股殖利率約4%，全球居冠超吸睛，外資連續第17天買超台股，累計今年至今買超已超過2300億元，在熱錢快速湧入下，台股三王台積電、鴻海及大立光帶領台股持續走揚。

台北股匯雙漲，新台幣匯率今天升值3.4分，收在30.371元，為逾1年4個月新高；在熱錢持續湧入推升下，加權股價指數終場上漲87.18點、漲幅0.75%、收在11644.03點、成交值新台幣1528.02億元。

三大法人同步買超，合計買超169.95億元。自營商買超37.62億元，投信買超0.76億元，外資及陸資買超131.57億元。台積電以310.5元再寫歷史新高價，鴻海站上90元大關，短短3個交易日大漲11.66%，大立光也收在4615元、創5月9日以來收盤新高價。

外資買超動作也不手軟，連續2個交易日大買超過130億元，11月才短短3個交易日，外資買超已達358億元，累計今年至今買超已超過2300億元，成為台股頻創新高的重要推手。

外資除了在台股靠著台積電、鴻海等電子權值股荷包滿滿外，新台幣匯率自9月以來強力升值，也讓外資股匯兩頭賺，短短2個月新台幣升值幅度達2.68%，外資是本波股匯雙升的最大贏家。

觀察外資今天買超前幾名個股，鴻海成為外資最愛，買超53257張，最熱門，第2名為新光金買超14228張，第3名為群創買超13110張；另外包括光寶、國泰金、建準及台達電、南亞科、開發金、友達等都受到青睞。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美聯準會如預期降息及外資維持淨買超，充裕的資金面，推升台股持續蓄積挑戰新高實力。

根據證交所統計，11月以來3個交易，外資已累積買超近360億元，外資此波連17買金額已近1500億元，成為推升台股的重要動能。加上美重量級科技股財報效應支撐，權值股表態撐腰，台股有望維持偏多格局。（編輯：林孟汝）1081115