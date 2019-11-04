蘋概股領軍 台股大漲157點續創29年新高

（中央社記者潘羿菁台北4日電）受惠於美股大漲與新台幣升值熱錢湧入，台股今天在蘋概股領軍下開高走高，終場收在11556.85點，指數續創29年新高。法人認為，美中貿易戰簽署協議之前，電子族群仍是市場主力。

美股1日大漲逾300點，激勵台股尾盤拉高收在11556.85點，上漲157.32點，漲幅1.38%，成交量1566.04億元。

權值股的台積電，在美中貿易戰火可望和緩以及外資看好公司營運穩健成長態勢不變利多加持，推升股價一度站上308元新高價位，市值來到新台幣7.9兆元，終場收在307元、漲幅2.68%。股王大立光上漲110元，收在4570元，漲幅2.47%。

蘋概股的鴻海、可成與建準等，同樣表現亮眼，市場預期在iPhone新機拉貨激勵，以及金屬機殼產業谷底已過，推升可成股價漲勢凌厲，盤中漲幅逾7%，創下一年新高，最後收在281.5元，漲幅6.23%；而建準則是開盤拉漲停，股價鎖在41.05元；鴻海則是收在89元，漲幅4.95%。

其他多頭增量個股，包括遠東新、聯詠與全新等，也貢獻台股支撐力道，其中，今天傳出美國擬對華為解除禁令，帶動聯詠、全新等華為概念股漲勢明顯。

值得注意的是，新台幣今天強勢升值，午盤暫收30.401元，部分資金回流中小型股，支撐櫃買指數推高，上櫃生技醫療類股益安與台生材雙雙拉出漲停板；另外，上櫃電子股的矽瑪、元太等漲勢明顯，矽瑪今年以來在車用、穿戴裝置等領域新品推廣有所斬獲，帶動營運面支撐股價上漲，尾盤拉漲停收在46.85元，創下8年新高。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，10月以來資金回流行情，推升台股多頭格局，目前只要新台幣維持升值走勢，有望支撐台股高檔整理，另外，現階段市場等待美中貿易戰近期簽署第一階段談判協議，預料在簽署之前，資金行情停留在電子、科技等權值股居多。（編輯：趙蔚蘭）1081104