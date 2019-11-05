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外資瘋台股 持股債約當外匯存底比重創新高

最新更新：2019/11/05 19:53

（中央社記者潘姿羽台北5日電）央行今天發布10月底外匯存底續創歷史新高，而10月因熱錢湧入，台股大漲4.9%，外資持有新台幣資產較上月大增357億美元，約當外匯存底占比也衝上88%，占比來到19個月以來新高。

央行統計，今年10月底，台灣外匯存底金額為4724.76億美元，較上月底增加29.87億美元，增加原因除了歐元等貨幣對美元升值，持有外匯折成美元後，金額隨之增加，以及外匯存底投資運用收益所致。

央行外匯局局長顏輝煌表示，外資10月買超台股多達41億美元，加上台股當月上漲4.9%，也因此，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額折計達4168億美元，較上月大增357億美元，且約當外匯存底占比增加7個百分點，躍升至88%，占比為2018年4月以來的新高。

外資10月大舉匯入，新台幣隨之走揚，當月升值達1.9%，顏輝煌今天特別說明，市場本來就有進有出，常常上午新台幣升值，下午投信等美元買盤就進場，市場供需非常動態，並沒有所謂媒體報導的「央行拉尾盤」情況。

顏輝煌也說，外資10月買超台股，但市場每天有供給、有需求，沒有發生單邊鉅額且集中的情況，「我們會尊重市場」。（編輯：楊凱翔）1081105

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