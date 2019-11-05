台灣發明專利申請連3年成長 半導體最多

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）經濟部說，從專利申請情形可以看出一個國家的專利布局領域及研究發展方向，而台灣發明專利申請件數連續3年成長，又以半導體最多，去年超過4000件，占整體11.1%。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，統計處表示，專利可用於保護創新研發成果，其中分為發明、設計與新型等3大類別，而台灣發明專利申請件數已經連續3年成長。

統計處進一步解釋，專利發明申請件數去年達4萬7429件，以半導體及運算科技領域居冠、亞軍，分別占總申請量的11.1%及9.8%，兩大領域申請數都超過4000件，電子機械能源裝置則排名第3，占6.5%。

經濟部統計處副處長王淑娟說明，從申請專利情形可以看出專利布局領域及研究發展方向。台灣市場雖然不大，不過在半導體領域具有競爭優勢，是台灣經濟發展主力之一，也讓半導體發明專利申請數居冠。除此之外，排名亞軍、殿軍的運算科技及電子機械能源裝置也是台灣製造業的優勢領域。

各國2018年在世界智慧財產權組織（WIPO）申請發明專利前3大技術領域為數位通訊、運算科技及電子機械能源裝置。而在台灣居首的半導體領域，在WIPO則排名第10，王淑娟說，申請人在台灣及WIPO的專利布局領域確有不同，也顯現台灣半導體優勢特別明顯。

王淑娟解釋，台灣擅長半導體製造，其他國家遠不及台灣龍頭廠商，每個國家因生產領域不同，申請專利領域方向也相異。若觀察台灣以及WIPO發明專利申請前10大技術領域，除了半導體之外，兩者第2名與第3名技術領域相同，顯示整體排名並無太大差異。（編輯：楊凱翔）1081105