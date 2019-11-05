台灣品牌打敗歐美大廠 獲全球永續美妝最高榮譽

駐法副代表古文劍（左）感謝台灣美妝品牌歐萊德董事長葛望平（右）引領全球美妝永續發展所做的努力。（照片由葛望平提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 108年11月05日

（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國4日舉辦全球永續美妝獎揭曉結果，來自台灣的歐萊德（O'right）打敗歐美大品牌，奪得全球美妝界最高榮耀「永續領導大獎」冠軍，代表國際對台灣美妝品牌的高度肯定。

「永續美妝大獎」（Sustainable Beauty Awards）是歐洲「永續美妝峰會」（Sustainable Cosmetics Summit）的注目焦點，經全球百大美妝品牌第一輪競爭後，挑選出3至5位最終入圍者，從產品、原料等不同面向鼓勵關注美妝產業永續發展、並有巨大貢獻價值的企業。

這個獎項歷年大多是由歐美知名品牌奪得，歐萊德是第一個榮獲該獎項的亞洲品牌。

授獎時駐法副代表古文劍也在場觀禮，隨後由駐法代表吳志中接待慶功。

歐萊德董事長葛望平接受中央社記者訪問表示，綠色永續循環經濟在世界都受到歡迎，生產也不斷擴大，而台灣在綠色設計與綠色材料都擁有優勢，甚至是領先。

他指出，因此，綠色革命是台灣企業要把握的機會，不要被動等待淘汰。若企業選擇降低成本，絕對無法和中國、印度等新興金磚國家低價競爭；與其如此，「不如創造價值往精緻發展，不走回頭路」。

談到美妝產品未來的發展趨勢，葛望平說，消費者對化學製品的疑慮日益提升，對環保及健康的要求也越來越高。美妝品生產製造若未能及時轉型，以企業永續經營思維跳脫以往只追求降低成本的邏輯，造成「生產」或「消費者使用」過程對環境的傷害持續被忽略，後續競爭力勢必會快速降低。

葛望平在提到歐萊德對外的下一步計畫時表示，對內將與學校合作，進一步推動環境教育扎根，而開放參觀的「環境教育館」也即將於11月中開幕；對外，則是要加速企業全球國際化發展，日本和歐洲市場是未來發展重點，尤其是在重視環保的北歐國家，預計將會與更具規模的企業合作、突破發展，走出不同的綠色道路。

歐萊德多年來持續實踐「綠色、永續、創新」核心價值與精神，近年更推出「工業循環」再生包裝概念，採用百分百再生瓶，打造由內而外「最綠」美妝產品，並邀請上下游產業加入，串連綠色供應鏈。日本富比世旗下雜誌也發布主題為「不做最大的公司，而做世界『最佳公司』」的專文介紹歐萊德。（編輯：周永捷）1081105