全家攜手歐萊德將黑金變綠金 年減1980噸碳排放量

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（中央社記者何秀玲台北28日電）全家今天宣布，攜手台灣髮膚保養品品牌歐萊德，將黑金變綠金，打造永續循環商業模式。運用全家自有咖啡品牌豆渣、牛奶空瓶作為循環再生原料，開發洗沐系列產品，全家每月回收量達100噸，相當於每年可減少1980噸碳排放量。

根據調查，台灣每年ESG消費品商機高達近新台幣400億元，有超過6成顧客會被永續特色驅動而首購新品。

全家表示，攜手歐萊德所推出的洗沐系列產品，都由歐萊德綠色低碳工廠生產，產品成分自咖啡渣萃取，其中洗髮精、沐浴乳瓶器為全家咖啡業務用牛奶空瓶回收再製而成。

全家便利商店總經理薛東都表示，淨零碳排政策目標下，循環經濟成新興商機，全家透過「價值鏈減廢」、「創新永續良品」2大策略，尋找轉廢為寶的新解方。

價值鏈減廢方面，由全家自有品牌咖啡產業鏈出發，在今年8月起展開全台店鋪咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收作業，委由專業廠商，循環再製為100%PCR再生塑料，每月回收量達100噸，相當於每年減少1980噸碳排放量。

而全家咖啡業務用牛奶空瓶的再生塑料，廣泛運用於店鋪營運消耗品，與自有品牌產品容器，包含垃圾袋、購物袋、全家自有品牌廚房浴室日用品等，每個牛奶空瓶約可製成5個歐萊德產品瓶身。

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創新永續良品方面，瞄準咖啡渣的高經濟價值，全家陸續與B型企業馳綠國際、綠色潮牌萬秀洗衣店合作，將咖啡渣物盡其用，再製成除臭運動襪、盤香及肥皂等各式永續商品。

全家表示，此次與歐萊德合作的洗沐系列產品，更透過萃取咖啡渣，將廢棄物轉變為具有經濟價值的綠色產物。歐萊德創辦人暨董事長葛望平則說，這是零售產業首次成功實現自身產品的循環經濟。（編輯：林家嫻）1131028