中小企業穩定成長 家數及就業人口創4年新高

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）經濟部表示，中小企業2018年家數達146萬家，占全體企業97.64%，就業人數則占全國就業人口78%，家數及就業人數雙創2014年以來最高紀錄，顯見中小企業為經濟發展重要動能。

經濟部今天公布「2019年中小企業白皮書」資料，台灣2018年中小企業家數為146萬6209家，占全體企業97.64%，年增1.99%；中小企業就業人數達896萬5000人，占全國就業人數78.41%，年增0.69%，兩者皆創下2014年以來最高紀錄。

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂表示，中小企業一直是台灣經濟骨幹，中小企業的彈性是成長關鍵，也創造許多就業機會，經濟部樂見中小企業家數及就業人數創4年來新高。

經濟部指出，中小企業不僅穩定成長，更是台灣經濟發展及創造就業的關鍵動能。

觀察中小企業銷售額，2018年銷售額為新台幣12兆6245億元，年增3.99%。內銷額為11兆1716億元，年增4.24%，出口額為1兆4529億元，也較2017年增加2.15%，出口成長率由負轉正。

經濟部表示，中小企業2018年銷售表現優於以往，創業數量也明顯成長。此外，2018年新設未滿一年的中小企業家數為10萬2189家，年增率達6.23%，占全體新設企業99.84%。

胡貝蒂表示，新創帶領科技發展，台灣發展人工智慧、物聯網時，需要來自新創企業的技術，新創公司在台蓬勃發展，有助台灣數位轉型。

經濟部指出，政府持續執行相關輔導與支援措施，以滿足中小企業經營需求，像是政府推出中小企業千億融資保證專案。為了協助企業創新創業，政府也設立林口新創園，打造新創未來城。面對國際多變局勢、美中貿易戰，政府支持中小企業升級轉型、提升競爭力，並推動「中小企業加速投資行動方案」。

中小企業白皮書指出，台灣經濟成長於2018年下半年開始趨緩，不過，2018年成長率仍有2.63%，整體表現亮眼。今年全球經濟成長動能放緩，不過，台灣出口受惠於台商回流投資及轉單等效益，表現優於預期，預估今年經濟成長將躍居亞洲四小龍之首，表現穩定可期。 （編輯：鄭雪文）1081105