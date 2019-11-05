更多編輯台推薦新聞：
12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易
國際

美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3
國際

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

鴻海10月營收逾5958億 第4季業績衝新高

最新更新：2019/11/05 22:57

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海近期股價走揚，營收也傳來好消息，今晚公布的自結10月合併營收新台幣5958.82億元，創歷史同期新高；展望第4季，法人估可受惠旺季效應，單季業績可望再衝新高。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，較9月5877.9億元微增1.38%，比去年同期5897.34億元成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，相較9月，10月消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，通訊（communication）類產品次之，再來是運算（computing）產品。

若10月與去年同期相比，也是消費性電子產品最佳，通訊類產品次之，再來是運算產品。

法人指出，鴻海10月營收續創歷年同期新高，主因仍是受惠蘋果新款iPhone 11全機種拉貨力道，旺季效應加持；此外鴻海也受惠5G通訊應用設備拉貨力道持續向上。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期4兆755.96億元成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。

鴻海規劃13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

鴻海股價今天站上90元，續創今年4月中旬以來高點，成交量續爆大量超過11.37萬張。鴻海已經連續3個交易日量能超過10萬張。從10月迄今，股價上揚幅度超過2成，達到22.95%。

鴻海今天收盤市值逼近1.25兆元，若從10月迄今粗估，市值增加超過2329億元。（編輯：林孟汝）1081105

延伸閱讀
鴻海5月營收同期新高 通訊類產品助攻鴻海4月營收同期新高 貿易戰牽動第2季業績鴻海1月營收4140.95億元 創歷史同期新高

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報