鴻海10月營收逾5958億 第4季業績衝新高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海近期股價走揚，營收也傳來好消息，今晚公布的自結10月合併營收新台幣5958.82億元，創歷史同期新高；展望第4季，法人估可受惠旺季效應，單季業績可望再衝新高。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，較9月5877.9億元微增1.38%，比去年同期5897.34億元成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，相較9月，10月消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，通訊（communication）類產品次之，再來是運算（computing）產品。

若10月與去年同期相比，也是消費性電子產品最佳，通訊類產品次之，再來是運算產品。

法人指出，鴻海10月營收續創歷年同期新高，主因仍是受惠蘋果新款iPhone 11全機種拉貨力道，旺季效應加持；此外鴻海也受惠5G通訊應用設備拉貨力道持續向上。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期4兆755.96億元成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。

鴻海規劃13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

鴻海股價今天站上90元，續創今年4月中旬以來高點，成交量續爆大量超過11.37萬張。鴻海已經連續3個交易日量能超過10萬張。從10月迄今，股價上揚幅度超過2成，達到22.95%。

鴻海今天收盤市值逼近1.25兆元，若從10月迄今粗估，市值增加超過2329億元。（編輯：林孟汝）1081105